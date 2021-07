Llegan las rebajas de verano a PS Store: Returnal, Marvel’s Spider-Man y mucho más

La tienda digital de PlayStation no quiere dejar de sorprendernos. Un claro ejemplo de ello es como cada poco tiempo nos ofrece nuevas oportunidades para seguir sumando grandes éxitos a nuestra biblioteca. Si bien hace unos días os presentábamos las ofertas más destacadas por menos de 15 euros, ahora llega el momento de que vuestra biblioteca de juegos de PS4 y PS5 tenga un nuevo y prometedor cambio.

Con cerca de 800 juegos con descuento, PS Store nos brinda la oportunidad de echar mano a las Rebajas de Verano, las cuales estarán disponibles hasta el próximo 5 de agosto. Entre las rebajas nos encontramos con títulos recientes como Alex Kidd in Miracle World DX o incluso Returnal. Dos prometedoras experiencias que fascinan tanto con su jugabilidad como con su aventura y gráficos en general.

Pero esto no acaba aquí, sino que en las ofertas también entran algunas de las propuestas con más éxito de los últimos años, como es el caso de Marvel’s Spider-Man. Por supuesto, como siempre, os animamos a echar un vistazo a la tienda de PlayStation para haceros con los juegos más interesantes. Pero nosotros tampoco perdemos la oportunidad de mostraros los juegos más destacados de las rebajas.

Lo que sí debes saber de esta oferta es que no acaba aquí la propuesta ya que esta no es más que una primera oleada de propuestas. Si bien estas acaban el 5 de agosto, ese mismo día iniciará una segunda oleada que estará disponible hasta el 18 de agosto. Por ello, no te pierdas las mejores opciones y disfruta de nuevos mundos y experiencias gracias a las Rebajas de Verano de PS Store.

Marvel's Spider-Man | Sony

Las ofertas más destacadas en PS Store durante las Rebajas de Verano