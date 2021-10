Estos son los juegos que podrás descargar gratis en Xbox durante noviembre

A las puertas de concluir el mes de octubre, Microsoft ha confirmado los juegos gratuitos que llegarán a Xbox One y Xbox Series para los suscriptores del servicio Xbox Live Gold. Si bien no hay grandes nombres en la lista, no falta la variedad y sobre todo la diversión de aquellos que quieran juegos desenfadados.

Moving Out es una de las propuestas más divertidas para el mes de noviembre, especialmente para jugar en compañía

El primero y más destacable es Moving Out. Este divertido videojuego cooperativo nos invita a convertirnos en expertos de la mudanza. Con cada nivel deberemos de realizar la mudanza de los objetos encomendados en el tiempo disponible. A medida que progresemos los hogares irán ganando en dificultad, ya sea por su diseño, por el tipo de objeto o mueble a trasladar y los diversos obstáculos que encontraremos por el camino.

Kingdom Two Crowns es otra de las geniales propuestas para el próximo mes si eres usuario del servicio. Un juego con un cuidado pixel art y diseño en 2D en el que deberemos de construir nuestro propio reino, pero también defenderlo de las hordas de criaturas que tratarán de destruirlo.

Por último y no menos destacable, LEGO Batman 2 DC Super Heroes se suma a la propuesta de juegos retrocompatibles; un videojuego en el que encarnaremos al Hombre Murciélago en su lucha contra el crimen en Gotham, eso sí, aderezado con una buena pizca de humor. También retrocompatible se estrena en Games with Gold Rocket Knight, uno de los personajes más recordados de la era de los 16-Bits.