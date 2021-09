Exdirectivo de PlayStation habla sobre el futuro de los videojuegos y es bastante preocupante

Aunque con el paso de los años el sector de los videojuegos ha ido creciendo, no sabemos qué pasará realmente en el futuro. Shawn Layden, exdirector de PlayStation, dió su opinión personal de cómo se encuentra este sector en la actualidad y cómo será en el futuro, algo que según Layden puede ser bastante preocupante.

En una reciente entrevista, Shawn Layden se mencionó después de varios años de inactividad. Este dejó su puesto en PlayStation de forma repentina y ahora ha querido dar su visión sobre el panorama actual en el cual se encuentra el sector. En esta entrevista también mencionó que su marcha fue provocada porque estaba quemado y que quería poner el broche final a su trabajo de varios años.

PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition | Neox Games

Centrándose en el futuro de los videojuegos, Layden comentó que con cada nueva generación de consolas el coste para desarrollar videojuegos es mayor. Algunos proyectos grandes llegaron a tener presupuestos de 100 millones de dólares, una cifra demasiado alta para un solo videojuego.

Teniendo en cuenta las tecnologías que ofrecen las nuevas consolas, los gastos cada vez serán mayores. Esto hace que muchas empresas no quieran asumir el riesgo de invertir mucho dinero y no conseguir beneficios, por lo que serán las grandes franquicias de videojuegos las únicas que consigan inversores. De esta manera se está incentivando el desarrollo de secuelas de sagas importantes y cada vez habrá un menor número de proyectos nuevos. Esto quiere decir que franquicias como Call of Duty o FIFA seguirían en activo ya que cuentan con una gran comunidad, logrando que no se quisieran arriesgar a nuevas sagas y que hubiera mucha menos variedad en el futuro.