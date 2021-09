¿Expansión para The Last of Us Parte 2? Naughty Dog anuncia presentación de nuevo contenido para el videojuego

Marcad en el calendario: 26 de septiembre a las 18:00 (horario peninsular). Esa es la fecha y hora que Naughty Dog ha fijado para celebrar el Outbreak Day, o lo que es lo mismo, el día oficial de The Last of Us. Lejos de anteriores eventos, en esta ocasión el estudio americano prepara grandes sorpresas para los fans de la marca.

Tal y como han informado a través de la página oficial del evento y en el blog de PlayStation, Naughty Dog celebrará el Outbreak Day lanzando una ingente cantidad de merchandising. Camisetas, bombers, chaquetas, gorros ¡e incluso la guitarra de Ellie en el videojuego! son sólo algunos de los productos que podremos adquirir.

El plato fuerte no será sólo una buena cantidad de merchandising a conseguir si somos fans incondicionales de la marca; sino el anuncio que prepara Naughty Dog. Joshua Bradley de Naughty Dog ha confirmado que 'además de los productos vamos a presentar algo de contenido completamente nuevo'.

The Last of Us 2 | Sony

Las posibilidades son muchas. Desde el primer tráiler vinculado a la serie de TV oficial, lo cual tendría sentido tratándose del día oficial de The Last of Us. Por otra parte, y ciñéndonos a los rumores más recientes, Naughty Dog podría presentar por fin el multijugador o bien una nueva expansión para The Last of Us : Parte 2. Sea como fuere, tocará esperar hasta el próximo domingo para salir de dudas.