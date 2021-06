Un fan sugiere una nueva mecánica para Marvel's Spider-Man 2 y es tan espectacular que se ha hecho viral

Spider-Man es uno de los superhéroes más icónicos de todo el universo creado en los cómics de Marvel. Gracias a su indiscutible éxito alrededor de todo el mundo, el personaje ficticio creado por Stan Lee se ha convertido en algo más que viñetas, ya que hemos visto al hombre araña en el séptimo arte, en series animadas y en la industria de los videojuegos. No cabe ninguna duda de que el carisma de Peter Parker todavía tiene mucho que ofrecer, y las últimas entregas en PlayStation lo demuestran.

Marvel’s Spider-Man fue, probablemente, uno de los grandes lanzamientos de PlayStation 4, por lo que no sería ninguna sorpresa que Insomniac Games tuviera planes de desarrollar una segunda parte. A pesar de que la secuela no ha sido confirmada formalmente, el éxito cosechado en la consola de pasada generación de Sony hace que no haya ninguna duda sobre que el proyecto podría anunciarse en cualquier momento.

No son pocos los fans que a menudo hablan sobre las nuevas funciones y mecánicas que les gustaría ver en la próxima entrega de la popular franquicia de PlayStation. Sin embargo, ninguna de ellas se ha hecho tan popular en redes sociales ni ha tenido tantos votos a favor como la sugerencia de un usuario de Reddit.

“Espero que Insomniac implemente una mecánica de deslizamiento en lo que respecta a las posibilidades de desplazamiento. Columpiarse por la ciudad de Nueva York y luego deslizarse a gran velocidad mientras se zigzaguea por los edificios sería una locura”, explica el usuario. La idea tocó la fibra sensible de los fans, con comentarios de que esta sería una gran inclusión que ayudaría a mejorar la experiencia, hasta que se trata de una función que recuerda a la película protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: Far From Home.