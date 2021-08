La fecha de lanzamiento de Life is Strange: True Colors para Nintendo Switch se retrasa unos meses

Nintendo Switch es una de las plataformas favoritas cuando se trata de jugar. La consola de última generación de la gran N ofrece la oportunidad de jugar como si fuese un hardware sobremesa o en modo portátil. Esta última característica abre la posibilidad de disfrutar de los videojuegos en cualquier parte y en cualquier momento, y gracias a su enorme catálogo, las horas de entretenimiento están más que garantizadas.

Quedan relativamente pocos meses para dar por concluido 2021, pero a lo largo de estos próximos cuatro meses están marcados en el calendario algunos grandes lanzamientos. Entre algunos de los grandes nombres encontramos ‘Warioware: Get it Together’, ‘Metroid Dread’ o ‘Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente’. A pesar de que hay otras entregas que se han confirmado como Bayonetta 3, Genshin Impact o Detective Pikachu 2, prometen llegar en algún momento de 2021.

Otro de los títulos más esperados en lanzarse en Nintendo Switch era Life is Strange y, sin embargo, ha sufrido un retraso de última hora y no se estrenará el próximo 10 de septiembre. Si bien es cierto que en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 y Stadia llegará según lo prometido, en su versión para la híbrida llegará algo más tarde.

De acuerdo a lo anunciado a través de un comunicado oficial en Twitter, el lanzamiento de Life is Strange: True Colors se retrasa. No obstante, a pesar de que los jugadores de Nintendo tendrán que esperar algo más, han afirmado que la entrega desarrollada por Deck Nine Games seguirá llegando este mismo año.