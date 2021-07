FIFA 23 podría ser un juego free-to-play según un nuevo rumor

Aunque FIFA 22 no será un juego gratuito en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, según un nuevo rumor que ha estado corriendo como la pólvora por la red de redes, FIFA 23 sí podría serlo. Para aquellos que aún no lo sepáis, Konami anunció hace poco que Pro Evolution Soccer, el único rival de FIFA, cambiaría de nombre a eFootball, y será free-to-play.

Tras este anuncio, muchos fans del juego de EA se preguntaron si FIFA seguiría este ejemplo. Pues según el nuevo rumor, FIFA 23 será gratuito. A través de sus redes sociales, Donk, quien ya ha filtrado en el pasado información sobre la saga, escribió un escueto pero claro mensaje sobre FIFA 23: "Free to play, Cross platform #FIFA23". Así es, según Donk, el juego no solo será gratuito, sino que también tendrá crossplay.

¿Cómo podría ser esto posible? Seguramente sepas que EA vende una gran cantidad de juegos de FIFA al año. Sin embargo, donde realmente está el dinero no es en la venta del juego en sí, sino en las microtransacciones que se realizan dentro del juego al comprar monedas, sobres... Es por esto que un modelo free-to-play no sería descabellado.

Una vez dicho esto, vale la pena señalar que esta información tan solo es un rumor, y si alguna vez se confirma, no será hasta dentro de casi un año, cuando EA anuncie FIFA 23. Por el momento la compañía americana no se ha pronunciado al respecto, ni se espera que lo haga, ya sea cierto o no el rumor.