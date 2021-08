Fin de semana de calidad: Descarga o prueba completamente gratis estos grandes videojuegos

Ha llegado el gran día para los jugadores y es que por fin tenemos la oportunidad de disfrutar de algunos de los mejores juegos sin ningún tipo de coste. Esto es realmente importante cuando pensamos que ha llegado el fin de semana y creemos que esto siempre viene de la mano del aburrimiento. Por ello, con intención de que los jugadores disfruten de las mejores experiencias, las compañías ponen a disposición de la amplia comunidad experiencias totalmente gratuitas.

Lo interesante de esto es que no todas las propuestas serán únicamente para probar gratis, sino que realmente hay jugadores que podrán descargarlo totalmente gratis y sumarlo a su biblioteca para siempre. Por ello, si quieres disfrutar de juegos únicos o a los que has seguido la pista durante mucho tiempo, este es el mejor momento para ello. Simplemente no pierdas la oportunidad y disfruta de experiencias completamente únicas.

Void Bastards y Yooka-Laylee (Epic Games Store)

Ha llegado el momento de disfrutar de las mejores experiencias de juego de manos de Epic Games Store. Con intención de que puedas seguir sumando grandes éxitos a tu biblioteca, la compañía esta vez te ofrece la oportunidad de descargar completamente gratis Yooka-Laylee y Void Bastards, dos obras en las que tendrás que poner a prueba tu habilidad al completo. Eso sí, recuerda que únicamente podrás descargarlos gratis hasta el próximo 26 de agosto.

The Elder Scrolls Online | Bethesda

The Elder Scrolls Online (PC, PlayStation y Xbox)

Hasta el próximo 30 de agosto tienes la oportunidad de disfrutar de la versión online de The Elder Scrolls. Este es el mejor momento para dejarte llevar por un amplio mundo donde el rol tiene un gran papel y donde irás viajando por las regiones presentes en el mapa, Una oportunidad genial para disfrutar de la mejor experiencia.

Diablo II Resurrected | Blizzard

Diablo II Resurrected (PC, PlayStation y Xbox)

Ha llegado el momento más esperado por los jugadores con la oportunidad de probar totalmente gratis la propuesta de la remasterización de Diablo 2. Manteniendo la esencia propia de la historia y las sensaciones de su jugabilidad, tenemos ante nosotros una obra que resulta inolvidable.

Hood: Outlaws and Legends | Focus Home Interactive

Hood: Outlaws and Legends y I Am Bread (Xbox)

Si tienes una consola Xbox y dispones de una suscripción Xbox Live Gold, entonces este es el mejor momento que puede llegar para ti. Tanto si te apetece una aventura de acción como si prefieres una obra en la que buscar poner a prueba tu habilidad como una tostada, tienes una propuesta única y llamativa que disfrutar totalmente gratis.

Minecraft Dungeons | Mojang

Minecraft Dungeons y WarioWare (Nintendo)

Este es un gran día para los jugadores y es que Nintendo nos ha propuesto dos increíbles juegos que poder probar de forma totalmente gratuita. Se tratan de las alocadas aventuras de Wario junto con las peligrosas mazmorras de Minecraft Dungeons. Dos increíbles propuestas que, simplemente, no podrás olvidar en cuanto las pruebas.

Star Citizen | Cloud Imperium Games

Star Citizen (PC)

En caso de que quieras disfrutar de una experiencia única en el espacio, este es la mejor propuesta que puedes tener en tus manos. Se trata de un juego cargado de experiencias sorprendentes que, a pesar de todavía tener un largo camino para acabar con su desarrollo, tiene grandes propuestas para nosotros.