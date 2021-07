Fin de semana inolvidable: Juegos para descargar o probar completamente gratis

No puedes perderte las grandes oportunidades que el fin de semana guarda para ti. Y es que las compañías siempre buscan nuevas formas de sorprendernos. Si bien por una parte tenemos propuestas de descuentos que llaman la atención de todos los jugadores, hay otras opciones que no nos podemos perder y que llegan bajo la etiqueta de gratis. Al menos por tiempo limitado.

Las compañías quieren darnos buenos motivos para disfrutar del fin de semana. Y es que ya sea porque tenemos un momento para estar libres o incluso si el tiempo acompaña a quedarnos en casa para estar con el PC y la consola. Por ello, vamos a compartir contigo a continuación los juegos que puedes conseguir de forma totalmente gratuita o incluso probar para saber si realmente te interesa.

The Spectrum Retreat | Ripstone

The Spectrum Retreat (Epic Games Store)

Vamos con una de las grandes propuestas de Epic Games Store. Una obra cargada de misterios, un lugar extraño y, por supuesto, la necesidad de descubrir y desvelar lo que está por llegar. Por ello, si quieres disfrutar de una propuesta donde los puzles sean el centro de atención, entonces no puedes perderte este gran juego.

PES 2022 | Konami

eFootball PES 2022 (PlayStation y Xbox)

Uno de los grandes fenómenos de fútbol está presente en nuestra vida con una espectacular demo que ya puedes disfrutar. Eso sí, recordamos que se trata de una demo enfocada a probar los servidores, por lo que no puedes perder la oportunidad de disfrutar de esta experiencia de nueva generación.

Batman: The Enemy Within | Telltale Games

Juegos de Prime Gaming

Si tienes una suscripción activa a Prime, entonces este es el mejor momento para sumar grandes éxitos a tu biblioteca. Entre todas las propuestas que se presentan, destacamos propuestas como The Secret of Monkey Island: Special Edition o incluso Batman: The Enemy Within. Obras que puedes sumar a tu catálogo de forma totalmente gratuita para disfrutar de principio a fin de grandes aventuras.