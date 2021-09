Fin de semana de juegos gratis: Descarga o prueba completamente gratis grandes éxitos de acción y estrategia

Tenemos nuestro calendario de septiembre repleto de grandes lanzamientos que se van a producir. En algunos casos con grandes éxitos que estábamos esperando y en otros con títulos que merece la pena descubrir. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que las compañías quieren darnos grandes oportunidades para descubrir las propuestas que tienen en marcha.

Para ello, nos ofrecen la posibilidad de jugar a sus títulos de forma completamente gratuita. Y es que parece la forma perfecta de esperar las noticias que están por llegar con PlayStation Showcase. Pero para que este finde vaya cargado de buenas experiencias, es el momento de que te adelantemos los juegos que ya puedes disfrutar de forma completamente gratuita.

Yoku's Island Express | Team17

Yokus Island Express (Epic Games Store)

Empezamos el repaso recordando que Epic Games Store ya nos ha puesto un nuevo juego que poder descargar de forma completamente gratuita. ¿Te apetece una gran aventura desde un enfoque muy pequeño? Entonces esto es lo que encontrarás con Yoku's Island Express, una aventura llamativa gráficamente y que llenará tu alma de todas las formas posibles. Por supuesto, recuerda que te puedes hacer con este juego de forma completamente gratuita.

Anno 1800 | Ubisoft

Anno 1800 (PC)

Ubisoft tiene grandes sorpresas y es que nos ofrece la posibilidad de jugar a uno de sus juegos gratuitos de forma totalmente gratuita. Se trata de Anno 1800, juego de estrategia y construcción ambientado en el siglo XIX en el que tendrás que conseguir avanzar mientras superas todo tipo de disputas y, sobre todo, muestras tu habilidad. Eso sí, estará disponible hasta el 6 de septiembre.

Watch Dogs Legion | Ubisoft

Watch Dogs Legion (PC y PlayStation)

Siguiendo con las sorpresas de Ubisoft, tenemos también la oportunidad de jugar totalmente gratis a Watch Dogs Legion. Los hackers, las misiones y, sobre todo, la interesante trama nos demuestra que tenemos mucho a lo que acceder. Por ello, si todavía no lo has probado, no pierdas la oportunidad ya que incluye tanto campaña como multijugador.

Hood: Outlaws and Legends | Focus Home Interactive

Hood: Outlaws and Legends (Steam)

Para acabar, vamos con otra gran experiencia para los jugadores. Esta es, nada más y nada menos, que Hood: Outlaws and Legends. Se trata de un videojuego en el que tendrás que juntarte con amigos para superar a las bandas rivales en un mundo medieval y violento en el que lo más importante será tu gran habilidad en el juego.