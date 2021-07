"Al final me pasará algo a la salud, seguro": ElXokas casi rompe a llorar en directo al hablar de su gran problema

La adicción al trabajo es uno de los grandes problemas del Siglo XXI. Este tipo de sensaciones muchas veces desembocan en estrés o enfermedades como la depresión. En un reciente streaming, ElXokas ha hablado largo y tendido sobre su situación actual en este ámbito, reconociendo que para él le sería muy difícil desconectar del trabajo.

"A ver si las vacaciones me hacen desconectar un poco, pero dudo que lo hagan. Al final me pasará algo a la salud, seguro. Por grindear y tratar de ser el más fuerte. Lo veréis. Acabaré descuidándolo todo tanto que acabará pasándome algo. Intuyo que no será dentro de mucho. Básicamente porque tengo unos hábitos alimenticios deplorables, lo único que hago estar delante de una pantalla trabajando todo el día. Mi ocio es básicamente eso"; comentaba el streamer.

ElXokas hizo especial hincapié en que no consigue tener la cabeza despejada del trabajo incluso cuando termina sus extensos directos. "Lo único en lo que pienso cuando termino el streaming es en el streaming. Grindeo, miro estadísticas, intento ver nuevas propuestas con las que ser aún más fuerte. Todo el rato. Es lo único que hay en mi vida. Mi vida realmente es muy mala"; añadía.

La situación comenzaba a ser francamente dura para el streamer gallego. Durante unos minutos, ElXokas guardó silencio, casi rompiendo a llorar al comprender la gravedad de la situación en la que se encontraba y abrirse de esa manera tan transparente con sus seguidores. "Hay ciertos momentos de debilidad en los que sí que llegan a afectarme más. Soy consciente de todos mis defectos, cargo con ellos todos los días. Son más que mis virtudes. Sólo intento que la gente se disuada de sus problemas personas igual que otros creadores de contenido han hecho conmigo. Es lo mismo. Nada ha cambiado"; añadía antes de 'quebrarse'.