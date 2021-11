Fortnite da la bienvenida a Fénix Oscura: Cómo conseguir la skin de este famoso personaje de Marvel

A lo largo de los años, Fortnite se presenta como uno de esos battle royale que, una vez lo conoces, no quieres perderte sus novedades. Y es que desde su estreno, la compañía nos ha sorprendido y fascinado con todo tipo de contenido, desde skins inspiradas en famosos personajes de videojuegos hasta personajes de cómics que han querido dar el salto a la acción de esta propuesta, incluyendo en esas opciones a Naruto.

Sin embargo, esta temporada 8 no ha querido cesar con las sorpresas y, por ello, ha confirmado la llegada de Fénix Oscura a la tienda oficial. Esta ya se encuentra disponible y quiere fascinar a los jugadores con un poder sorprendente y una capacidad para dejar a sus enemigos sin palabras. Así es que tenemos para nosotros grandes dosis de acción y propuestas con las que poder fascinar en el mapa. Pero, ¿cómo podemos conseguirla?

Cómo conseguir la skin de Fénix Oscura en Fortnite

Actualmente la skin de Fénix Oscura está disponible en la tienda de Fortnite. Par poder conseguirla tendremos que pagar 1500 pavos, incluyéndose no solo la skin, sino también la mochila de Fuerza Fénix e incluso una pantalla de carga. Por otra parte tenemos el gesto despertar del Fénix, una opción que tendremos si pagamos 300 pavos por ello.

Eso sí, lamentablemente no sabemos cuánto tiempo estará presente en la tienda. Por ello, si quieres adquirirlo y sumar esta skin a tu colección, no desaproveches la oportunidad de compararla ahora. Lo interesante es que tienes esta skin disponible en cualquiera de las plataformas, por lo que no tendrás problema a la hora de jugar en cualquier lugar a Fortnite con la skin que más te guste.