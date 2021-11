Fortnite publica un misterioso teaser que apunta a coordenadas del mundo real

Si bien la semana no ha hecho más que empezar, Epic Games no puede perder el tiempo. Después de todo, sabemos que la compañía siempre está despierta y buscando nuevas formas de despertar el interés de los jugadores, aunque esto no siempre sea fácil. Sin embargo, si hay algo que la compañía siempre ha dejado claro es que no le importa arriesgar, buscando siempre nuevos modos de anunciar cosas inesperadas para los jugadores, tal y como podemos ver con propuestas como los conciertos o, incluso, las colaboraciones.

Pero esta vez la compañía ha llamado la atención de los jugadores con algo totalmente inesperado y sorprendente. Se trata de un teaser que no solo se relaciona con el juego, sino que además invita a los jugadores a moverse en el mundo real para encontrar algo completamente inesperado. Y es que, por ahora, solo sabemos que tenemos un misterio entre manos.

Tal y como ha dado a conocer el insider Ento, la compañía ha pasado unas coordenadas en un teaser que podría dar paso al evento final de esta temporada. Sin embargo, al seguir estas coordenadas, lo que nos encontramos es un puente y una intersección. Sin embargo, ¿qué quieren mostrarnos exactamente con estas? Por ahora no hay muchas pistas al respecto.

Actualmente tendremos que esperar a que sea la propia compañía la que nos comparta detalles al respecto de lo que está por llegar. Lo que sí tenemos claro es que hay mucho más por venir, como el hecho de que incluso se ha anticipado la llegada de la skin inspirada en uno de los personajes más queridos de Star Wars y que estará muy presente a partir de diciembre.