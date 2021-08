Gamescom 2021: Los grandes juegazos que esperamos esta semana en la feria

La Gamescom 2021 está a punto de comenzar, de Colonia al mundo, como cada mes de agosto. El evento este año ha contado con el popular presentador y periodista Geoff Keighley, que también vimos en el Summer Game Fest y que además es organizador de The Game Awards a finales de año.

En la edición 2021 de la feria, la organización tiene preparados varios eventos centrados tanto en talento indie como en lanzamientos AAA de grandes compañías. Para no perderse, el público general debería marcar en rojo tres citas en el calendario: el martes 24 a las 19:00 (evento de Xbox Stream), el miércoles 25 a las 20:00 (gala central de Gamescom 2021 con anuncios) y el jueves 26 (sin hora confirmada, streaming de lanzamientos de Bethesda).

Será precisamente en estas citas donde se concentrarán los grandes anuncios, nuevos tráilers y/o gameplays de lanzamientos ya anunciados. Hemos construido para ti un listado de juegos que podríamos ver en la feria, con sus compañías y vamos a valorar qué posibilidades hay de que estén presentes.

Juegos confirmados oficialmente

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Dotemu): Confirmada su presencia hace escasas horas. Disfrutaremos con las Tortugas Ninja y seguramente conoceremos su fecha de lanzamiento.

LEGO Star Wars: Skywalker Saga (TT Games/Warner Bros): Otro juego confirmado. Tras retrasos e incertidumbre, por fin podremos conocer mucho más del juego de LEGO Star Wars definitivo.

Call of Duty: Vanguard (Activision): Activision juega contrarreloj con el nuevo Call of Duty, desvelado más tarde que en otras ocasiones. Se ha mostrado mucho nuevo material justo antes de Gamescom, pero se reservan el primer gameplay next-gen para la feria.

Dying Light 2 (Techland/Deep Silver): Confirmada su presencia hace unos días. Tendremos nuevo gameplay del juego de acción y supervivencia de Techland, que llega este mismo año.

Con muchas probabilidades de verse

Halo Infinite (Xbox): Podemos dar por confirmada su presencia. Microsoft debe vender su gran lanzamiento para este año, demostrar su calidad y que nos entre por los ojos.

Forza Horizon 5 (Xbox): Aunque ya nos lo han vendido, es una de las grandes bazas de Xbox para esta Gamescom y este final de año

Ghostwire Tokyo (Bethesda): Gamescom es un evento perfecto para que Bethesda muestre este juego, que llega a comienzos de 2022, y logre visibilidad. Lo veremos seguro.

Deathloop (Besthesda): Lo mismo que con Ghostwire Tokyo, Gamescom es el evento adecuado para que Deathloop destaque.

GRID Legends (Codemasters/EA): Anunciado hace unas pocas semanas por EA, le damos un 5/10 a las posibilidades de que esté en Gamescom la nueva entrega de esta saga de carreras. Quizás ha pasado muy poco tiempo como para mostrar algo nuevo.

Battlefield 2042 (DICE/EA): Saliendo este mismo otoño, Gamescom es el lugar perfecto para que EA muestre un nuevo gameplay en detalle sobre las posibilidades del nuevo Battlefield

Far Cry 6 (Ubisoft): Sería extraño que Ubisoft no llevara su saga estrella al evento saliendo este mes de octubre. Los franceses son muy dados a sobreexponer la saga Far Cry, así que podemos apostar a que no perderán la oportunidad.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft): Un título muy de Gamescom. A pesar de que se retrasó a 2022, seguro que Ubisoft quiere aprovechar la oportunidad para seguir mostrando sus posibilidades.

El Señor de los Anillos: Gollum (Daedalic Entertainment): Este juego tiene tatuado en la cara Gamescom. Llegando en 2022 y por el tipo de lanzamiento que es, apostaríamos nuestro dinero a que estará presente.

Grandes sorpresas si llegan a presentarse

Elden Ring (From Software/Bandai Namco): Entramos en la zona de lo improbable y las grandes sorpresas. Llega a comienzos de 2022 y sinceramente le vemos mejor encaje en The Games Awards, pero quién sabe si Keighley habrá conseguido un nuevo teaser del juego para esta semana.

Dragon Age 4 (Bioware/EA): Quizás no sea Gamescom el mejor escaparate para mostrar el nuevo Dragon Age. Si EA lo presenta, será toda una sorpresa (pero podéis apostar a que habrá sorpresas en el evento).

Mass Effect (Bioware/EA): Un caso parecido al de Dragon Age 4, aunque al nuevo Mass Effect creemos que le falta aún más tiempo de cocción. Su presencia sería el sorpresón de la Gamescom.