¿Con ganas de probar Among Us en Nintendo Switch? Esta semana será tu gran momento

El espectacular Among Us es una sorpresa constante. De hecho, desde que su popularidad ha ido en aumento, el equipo de InnerSloth no ha dejado de crecer, lo que garantiza que puedan ir llegando nuevos contenidos y propuestas. Si bien el contenido ya de por sí puede ser una buena sorpresa, la compañía quiere seguir garantizando las mejores experiencias. ¿Cómo? A base de ofrecer la oportunidad de jugar gratis en Nintendo Switch.

Desde el 21 de julio a las 19 horas hasta el 27 de julio a las 8:59 horas, los jugadores podrán probar totalmente gratis Among Us en Nintendo Switch. Eso sí, debes tener en cuenta que para acceder a esta oferta, necesitas tener activa una suscripción de Nintendo Switch Online. Pero eso no es lo mejor, sino que además en estos días podrás acceder a un descuento del 30%.

Si todavía no te has dejado llevar por la acción de Among Us, debes saber que en la propuesta tienes que competir con tus amigos para sobrevivir o conseguir eliminarnos a todos sin ser detectado. Si eres parte de los tripulantes, simplemente tendrás que buscar que tu equipo pueda completar todas las misiones con éxito antes de ser completamente eliminados. O, incluso, poder descubrir al impostor o impostores antes de que estos sean eliminados.

Por otra parte nos encontramos con el impostor, el papel más importante del juego ya que este debe fingir hacer las tareas para despistar antes de ir eliminando a los jugadores para evitar ser descubierto. Todo esto, por supuesto, mientras va creando trampas y jugando al despiste en todo momento con los tripulantes. Una propuesta única y fascinante que, desde su aparición, ha llamado la atención de todos los jugadores. Y no es de extrañar ya que la propuesta luce de maravilla en cualquier plataforma que se le presente.