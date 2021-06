¿Cómo afectó realmente el éxito de Among Us en Twitch a sus creadores? Sus creadores se sinceran

Pese a los años que Among Us lleva en el mercado, no fue hasta la pandemia que el título acabó por convertirse en un gran éxito. De hecho, tal fue el punto de éxito que en ocasiones ni siquiera los servidores eran capaces de soportar la cantidad de jugadores que se querían unir a una partida. Sin embargo, eso no impidió que la compañía siguiese adelante, procurando garantizar los mejores resultados.

Sin embargo, pese a que el éxito siempre ha sido bien recibido, la realidad es que para el estudio fue un momento de auténtica tensión y presión. De hecho, ha sido durante una charla con el youtuber Anthony Padilla donde el estudio se ha sincerado. La artista Amy Lio explicó que estuvo muy quemada en el momento en el que el juego explotó con gran éxito. Después de todo, en ese momento todo el mundo jugaba y quería algo más.

Among Us | Innersloth

Esto llevaba al estudio a estar en constante presión, teniendo la necesidad de expandir la propuesta y darle una nueva vida. De hecho, cosas que a otros les llevaría seis meses realizar o incluso más, ellos tuvieron que completarlas en tres meses para evitar que los jugadores se fuesen. Por ello, fue un momento muy duro, con propuestas nuevas que tenían que cambiar debido a la falta de interés por parte de los jugadores o constantes arreglos.

Pese a toda la presión, finalmente el estudio encontró un equilibrio adecuado y, con ello, ganó en éxito, logrando incluso provocar un aumento en las opciones del juego. La propuesta no deja de avanzar y, con ello, el contento de los jugadores. Y, por suerte, un momento de más calma en el trabajo para el estudio que, de manera inesperada, vio su juego crecer como la espuma.