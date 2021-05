¿God of War: Ragnarok en 2021? Su lanzamiento podría retrasarse, según un insider

A día de hoy la información sobre lo nuevo de Santa Monica Studios en lo que respecta a God of War es muy limitada. De hecho, desde su presentación oficial durante el State of Play de Sony no se han revelado muchos más detalles al respecto. Nada más allá de las posibles plataformas en las que veremos la obra o incluso alguna pequeña intención por parte del estudio.

Sin embargo, uno de los insiders más conocidos, Jason Schreier, parece tener información muy importante para los jugadores. Eso sí, no precisamente con la noticia que estos esperaban recibir. Si bien tenemos por seguro que Horizon Forbidden West llegará este año, parece que ese no es el mismo plan del estudio para God of War Ragnarok, obra que retrasaría su lanzamiento a 2022.

Si bien por ahora no se ha confirmado ningún tipo de dato por parte de Sony, sino que en sus pocos anuncios afirmaban que el juego llegará en 2021, parece que tendremos que estar atentos a lo que pueda suceder. Después de todo, la situación con la pandemia e incluso los cambios de planes a la hora de recrear un diseño o incluso una escena pueden suponer muchos cambios inesperados.

Por ello, a falta de un anuncio oficial al que aferrarnos para disfrutar de esta nueva obra, podemos seguir disfrutando de las novedades que presenta God of War en su actualización para PS5. Una propuesta que, sin duda, garantizará que los jugadores puedan disfrutar de la mejor jugabilidad posible al tiempo que se maravillan con todas y cada una de las escenas presentes en el juego.