GOG adelanta las navidades regalando otro juego por tiempo limitado

Con la llegada de las navidades, las compañías se empapan de este alegre espíritu para dar paso a constantes regalos y sorpresas para los jugadores. No dudan a la hora de brindar oportunidades únicas a los jugadores y querer sorprender a estos con increíbles propuestas. Por ello, no podemos perdernos oportunidades únicas como las que nos ofrece GOG, la tienda de CD Projekt RED que se ha dejado llevar por el espíritu navideño para ofrecernos la oportunidad de conseguir completamente gratis I Have No Mouth And I Must Scream.

Esta obra remonta su estreno a 1995 y, desde entonces, es considerada una de las mejores obras cyberpunk. Se trata de una aventura gráfica que sitúa su contexto en un mundo completamente distópico e inesperado. En este universo, una IA ha asesinado a toda la humanidad a excepción de 5 personas a las que, por su condición de inmortales, ha tomado la decisión de torturar de manera constante a lo largo de todo un siglo.

Con intención de acabar con la situación, estos cinco humanos tendrán que ingeniárselas aprovechando una amplia serie de mecánicas para sacar partido a la situación. Todo esto conociendo a unos curiosos personajes jugables. De este modo, el título nos ha permitido conocer un juego que nos ayuda a reflexionar sobre los peligros que puede suponer la tecnología descontrolada e incluso disfrutar de diferentes finales dependiendo de cómo superemos los distintos niveles y rompecabezas que protagonizan esta propuesta.

Eso sí, como bien puedes suponer hay un límite para superar esta propuesta y es que a partir del 25 de diciembre la obra volverá a su precio de siempre. Por ello, si quieres disfrutar de esta gran propuesta, es el momento de que la sumes a tu colección mientras esté completamente gratuita. Sobre todo porque se trata de una de las propuestas con más calidad y posibilidades de poner a prueba las habilidades de los jugadores. Todo esto mientras seguimos disfrutando de las ofertas de GOG con sus Winter Sale.