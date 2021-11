GTA 6: la primera imagen del juego podría haberse encontrado en GTA: The Trilogy

GTA 6 ha estado en boca de todos durante el último año debido a que será el próximo gran juego que Rockstar Games lanzará, o al menos esto es lo que todo el mundo del sector piensa. Sin embargo, a falta de información oficial proporcionada por el estudio, todo este año ha estado cargado de rumores sobre su lanzamiento, localización, mecánicas… que los fans han estado compartiendo en redes sociales o en foros.

El último gran rumor que se ha propagado por la red de redes sobre Grand Theft Auto VI procede del principal foro de la franquicia, aunque no tiene ninguna vinculación oficial con la compañía estadounidense. En estos foros los fans aseguran haber encontrado la primera foto de GTA 6 dentro de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Al parecer dentro de un establecimiento del citado juego, concretamente en Grand Theft Auto: San Andreas, hay un cuadro que ha llamado la atención a los fans debido a que en el original no está. En el bar Lil' Probe Inn, la foto muestra una casa foto-realista que ningún fan de la saga ha sabido ubicar y, además, debido a la calidad del modelaje no es una ubicación incluida en GTA: The Trilogy.

Por otro lado, en la fotografía se ven palmeras, y los rumores más recientes aseguran que GTA 6 nos llevará de nuevo a Vice City, la ciudad inspirada en Miami. Finalmente, un usuario del foro también ha descubierto una casa real prácticamente idéntica en Boca Ratón, al norte de Miami. ¿Será está la primera imagen de GTA 6?