Guía E3 2021: Fechas y horarios del evento más importante de videojuegos

Junio es sin lugar a dudas el mes más importante para los videojuegos. El E3 2021 volverá a apostar por el formato digital debido a la pandemia por COVID-19. A pesar de ello, la feria más importante de videojuegos estará plagada con las mejores compañías del sector, mostrando sus nuevos proyectos para los meses que restan de año, pero también dando cabida a títulos que llegaran en el futuro.

En Neox Games hemos querido preparar una completa guía para que no te pierdas absolutamente nada. Aquí encontrarás todos los eventos confirmados hasta la fecha, con su día y hora, así como varias de las apuestas que podrían estar presentes en el evento. Todavía faltan algunas empresas por confirmar su horario, tal es el caso de Nintendo. Sin más dilación, echemos un vistazo a los eventos más importantes que se darán cita en el E3 2021.

Ubisoft Forward

Fecha : 12 de junio

: 12 de junio Hora: 21:00h

Ubisoft dará el pistoletazo de salida de manera oficial al E3 2021 con su evento digital. La compañía gala es un completo misterio para este año, más allá de títulos ya anunciados como Far Cry 6 o el nuevo Rainbow Six. Con Assassin's Creed Valhalla ya en las tiendas y el goteo de contenido; muchos rumores apuntan a que Ubisoft mostraría el siguiente juego de la franquicia. Las primeras filtraciones hablan de un Assassin's Creed ambientado en la época medieval.

[[H3:Xbox & Bethesda Games Showcase]]

Fecha : 13 de junio

: 13 de junio Hora: 19:00h

El 13 de junio llega uno de los platos fuertes del E3 2021. Tras la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft el pasado verano, ambas empresas unificarán sus conferencias. Microsoft cuenta con multitud de nuevos proyectos por delante ya presentados: Forza Motorsport, Hellblade 2, Halo Infinite o Fable; muchos de ellos con lanzamiento para 2021. Bethesda, por su parte, no se queda atrás y entre sus filas figuran auténticas juegazos de los que queremos saber más. ¿Los más importantes? Starfield y The Elder Scrolls VI. Sin duda, un evento a marcar en rojo en el calendario.

PC Gaming Show

Fecha : 13 de junio

: 13 de junio Hora: -

El PC Gaming Show es uno de esos eventos que ha ido ganando adeptos con el paso de los años. La industria del PC pasa por un momento muy dulce gracias a la llegada de juegos exclusivos de PlayStation y Xbox. A todo ello hay que sumar el constante lanzamiento de títulos en el campo de la estrategia o el rol, entre otros géneros. El evento será sin duda uno de los más interesantes para conocer juegos independientes, un mercado que goza de una salud envidiable.

Nintendo

Fecha: -

- Hora: -

Nintendo no ha desvelado todavía fecha y hora para su evento en el E3 2021. La compañía japonesa es una de las que más expectación genera, pero en esta ocasión, más aún. Los motivos sobran pues además de juegos ya confirmados como Breath of the Wild 2, en el horno tiene desarrollos de los que nada hemos sabido desde hace años: Bayonetta 3 y Metroid Prime 4. Para agregar algo más de 'chicha', los rumores sobre una versión mejorada de Nintendo Switch no hacen más que crecer, por lo que el E3 2021 se presenta como el marco ideal para su anuncio.

Sony

Fecha: -

- Hora: -

Al igual que Nintendo, Sony todavía no ha desvelado su plan para el E3 2021. La compañía japonesa ha seguido en los últimos meses el formato State of Play, muy parecido al Nintendo Direct. A pesar de ello, y como cada E3, Sony siempre sabe guardar sorpresas que ponen patas arriba el sector. Desde hace meses se rumorea el resurgir de dos franquicias e icónicas para la marca PlayStation. Hablamos de nada más y nada menos que Silent Hill y Metal Gear Solid. La posibilidad de ver remakes de ambas sagas para PS5 es ya de por si tentador, pero no nos olvidemos de otros títulos que podrían estar presentes. Gran Turismo, Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok son quienes más suenan para estar en el evento.