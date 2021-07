¿Te gustó Marvel’s Spider-Man? Su secuela estaría ya en camino, según nuevas imágenes

Para muchos jugadores, Marvels Spider-Man de Insomniac Games se convertía en toda una revolucionaria propuesta. Un juego capaz de hacer que nos sintiésemos como el mismísimo trepamuros. Tal fue su acogida que muchos jugadores están impacientes por ver su regreso, por observar que pueden ser nuevamente el personaje que tan bien representó la compañía.

Sin embargo, lo que nos encontramos para la nueva generación de consolas fue la llegada de Spider-Man Miles Morales. Un juego que también gustaba a los jugadores, más aún al presentarse con uno de los personajes más queridos de los últimos años. Ahora nuevamente las alarmas saltan con la vuelta de este actor a capturar movimiento, lo que ha provocado que la comunidad de jugadores muestre su emoción.

Esta vuelta a la grabación de captura de movimiento no ha pasado desapercibida, sino que todos los jugadores la han visto y, aunque el actor la borró un poco más tarde, eso no ha impedido que se haya compartido en todas partes. Después de todo, cuando los jugadores se ven un poco más cerca de la vuelta de Miles Morales, no pueden evitar emocionarse. Más aún cuando la calidad es sorprendente.

Claro que por ahora tendremos que esperar a que sea la propia compañía la que nos comparta los detalles, la que nos diga lo que realmente podemos esperar y lo que, por ahora, se mantiene en un límite. Después de todo, no hace tanto tiempo de su último lanzamiento, por lo que posiblemente nos encontremos ante un proyecto que todavía está en sus primeros pasos.