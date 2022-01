¿Han desaparecido algunas de tus skins de Fortnite? Epic Games explica porqué ha desactivado estas

Fortnite sigue siendo de los battle royale que han marcado un antes y un después en la experiencia de muchos jugadores. Después de todo, la propuesta sabe cómo reinventarse y garantizar a todos los jugadores que disfruten de una jugabilidad sin igual e incluso adaptada a su estilo. Sin embargo, el juego también está sujeto a errores, hasta el punto de que la compañía se ve obligada a realizar cambios en la obra que afectan directamente a los jugadores.

¿Te has encontrado con que no podías utilizar tu skin favorita al entrar en el battle royale o que incluso no puedes elegir algunas de las skins al tratar de personalizar a tu personaje? Esto es debido a que la compañía ha desactivado estas debido a un error que provocaba que el juego se cerrase sin poder impedirlo de ningún modo. Por ello, a pesar de que esto pueda estropear la experiencia de muchos jugadores, han decidido desactivarlas hasta una próxima actualización.

Si bien afirman que no fue un problema generalizado, sino algo que únicamente afectaba a unos pocos jugadores, desde Fortnite han tomado la decisión de desactivar estas skins. ¿Cuáles son las más afectadas? El problema venía relacionado con Brutus, TNTina, Skye, Midas y Miaúsculos pero solo en un momento específico. Exactamente cuando estas skins se unían a la tela de araña de Spider-Man.

Actualmente la compañía está estudiando el problema y buscando una posible solución. Sobre todo para evitar que los jugadores de anteriores generaciones de consolas vuelvan a encontrarse con su máquina sobrecargada por los bajos frames. Así es que de cara a la próxima actualización, se espera que la compañía dé con la solución y, con ello, logren provocar que la experiencia vuelva a ser positiva para los jugadores.