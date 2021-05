Horizon Forbidden West marca ventana de lanzamiento con el anuncio más inesperado

Si hablamos del amplio catálogo de juegos de Sony y sus consolas, algo que no podemos pasar por alto es la presencia de los juegos exclusivos. Después de todo, se trata de una de las partes más importantes de su negocio y que saben desarrollar con una calidad sorprendente. Un claro ejemplo de ello se encuentra con God of War, The Last of Us o incluso Ghost of Tsushima. Todo esto, por supuesto, sin olvidarnos de la calidad de Horizon: Zero Dawn, obra que también ha visto su gran estreno en PC.

Tras el exitoso lanzamiento, muchos esperaban una secuela que, finalmente, ha sido confirmada para PS4 y PS5. Y si bien por el momento la compañía no ha compartido información al respecto de su lanzamiento, parece que los planes ya estarían cada vez más cerca. Al menos así lo hace parecer un inesperado anuncio de la compañía en el que se marca la ventana de lanzamiento para el deseado juego.

Como bien podéis ver en el vídeo que se encuentra sobre esta noticia, la compañía nos presenta la gran potencia que la consola de nueva generación, PS5, tiene. Para dar visibilidad a este hecho, comparten varios vídeos de distintos juegos esperados, donde podemos ver Horizon Forbidden West e incluso Kena: Bridge of Spirits. Si bien las imágenes no son ningún tipo de novedad, lo importante viene justo al final del vídeo, en un breve fragmento que acompaña al logo de PlayStation.

Horizon Forbidden West | Sony

Como ninguno de los dos juegos está disponible actualmente, la compañía agrega información sobre el lanzamiento de ambos juegos. Mientras que para Kena afirman que llega en la primera mitad de este año, tal y como sabemos gracias a su fecha de lanzamiento, con Horizon: Forbidden West nos indican que llegará en la segunda mitad. Una información que, hasta la fecha, los jugadores no tenían.

Si bien por el momento tendremos que esperar nueva información al respecto, estamos seguros de que la compañía está cada vez más preparada para este gran acontecimiento. Eso sí, tendremos que esperar un poco más para que Sony y Guerrilla Games nos hablen un poco más a fondo sobre la obra. Mientras tanto, recordamos que Horizon: Forbidden West espera su lanzamiento en PS4 y PS5.