John Rahm, el campeón español del US Open, 'preparó' su victoria con Call of Duty

A sus 26 años, el golfista Jon Rahm es el centro de atención en todo el mundo. Y no es de extrañar puesto que el golfista español logró conquistar la pasada madrugada el US Open de golf. Un gran logro que lo acerca un poco a otra leyenda española, Ballesteros. Y si bien tiene claro que actualmente quiere ser un gran ejemplo a seguir para su hijo, este golfista ha decidido introducir en un mundo de adultos una práctica no muy habitual con el golf.

El mundo de los videojuegos y el golf se encuentran en algunas ocasiones, sobre todo con obras como Mario Golf: Super Rush. Pero lo que nunca había sucedido hasta ahora es que un reconocido deportista de nuestro país admitiese que disfruta con los videojuegos. Al menos, no como Jon Rahm, quien ha admitido públicamente, durante la rueda de prensa tras hacerse con la victoria en el US Open, cómo se había preparado para el evento con Call of Duty.

Durante el desayuno, Jon afirma que siguió la misma rutina de siempre. De hecho, se levantó bastante contento porque podría disfrutar de un torneo de Call of Duty dentro de los eSports. Esto se debía a que podría ver jugar a un equipo que sigue, OpTic Chicago, quienes jugaban la noche anterior y sabía que podría llegar a verlos durante una hora y media. Así, mientras desayunaba vio su evento antes de pasar a estar un rato con el niño y su mujer y, finalmente, centrarse en su torneo.

Él mismo afirma que, al decirlo, posiblemente mucha gente alucine y no se espere en absoluto lo dicho. Sin embargo, se siente orgulloso a la hora de decir que eso fue exactamente lo que hizo. A pesar de que, a diferencia del golfista, el equipo de eSports se quedó en un cuarto puesto. Sin embargo, es posible que estén muy contentos al saber que uno de los grandes golfistas del mundo tiene su atención puesta en ellos.

