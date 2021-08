Juega totalmente gratis a Far Cry 5 en tu PS4 y PS5 por tiempo limitado

Mientras que algunos jugadores ya tienen su mirada puesta en Far Cry 6 y su próximo estreno este mismo año, otros jugadores no pueden evitar seguir disfrutando de las obras anteriores. La saga se ha ganado el cariño de los jugadores con el paso de los años y nos ha presentado a algunos de los villanos más sorprendentes del mundo de los videojuegos. Uno de ellos antagonista de Far Cry 5.

Si todavía no has probado esta obra pero estabas esperando la ocasión perfecta para hacerlo, este es tu momento. Lo único que necesitas es tener una PlayStation 4 o una PlayStation 5 y estar preparado para enfrentarte a una peligrosa secta religiosa que está situada en el ficticio condado de Hope. Eso sí, es una oportunidad única puesto que solo estará disponible de forma gratuita del 5 al 8 de agosto.

Far Cry 5 | Ubisoft

Por supuesto, en caso de que una vez lo pruebes no quieras soltar esta gran propuesta, te gustará saber que también tendrás la oportunidad de conseguirlo al mejor precio. Esto se debe a que en la PS Store la obra está en descuento. Los jugadores pueden obtener la obra a 12,59 euros hasta el 19 de agosto, aunque este precio mejora para aquellos que estén suscritos a PS Plus, quienes podrán obtener la obra por 9,09 euros.

Lo mejor de esta obra es que es compatible con PS5, por lo que si actualmente solo tienes una PS4 pero tienes claro que quieres disfrutarlo en el futuro en la nueva generación, es una de las propuestas ideales para ti. Por ello, no pierdas la oportunidad de disfrutar de una propuesta repleta de acción, personajes que resultarán inolvidables y todo tipo de peligros a superar.