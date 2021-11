El Juego del Calamar arruina la vida de una mujer: Acoso y pérdida de trabajo por culpa de la serie de moda

El Juego del Calamar se ha convertido en la serie de moda de 2021. Con su primera y breve temporada la producción surcoreana ha arrasado en todos los países, logrando un éxito desmedido que ya ha alcanzado a los videojuegos, disfraces y los proyectos fan. No obstante, hay quienes no han salido tan bien parados con El Juego del Calamar.

Este ha sido el caso de Lydia Ellery, una streamer y también youtuber británica de 32 años. Al igual que otros muchos creadores de contenido, Lydia usa un pseudónimo para sus redes sociales y canales de streaming. Es a partir de aquí cuando comienzan los problemas para ella.

La joven ha recibido todo tipo de insultos, acosos e incluso intentos de hackeo a raíz de la serie El Juego del Calamar

Desde la friolera de más de 10 años Lydia utiliza como nick 'Squid Game', momento en el que decidió dar el salto a YouTube, Twitch o Twitter. Como ya estarás imaginando, el que la joven emplee un pseudónimo basado en la serie de Netflix le ha ocasionado diversos problemas. En los últimos días, Lydia ha explicado el auténtico infierno que está viviendo en redes sociales, y fuera de ellas, por culpa de El Juego del Calamar.

El nick Squid Game surgió hace años, cuando tenía 11 años, y sus amigos la llamaba Squid ya que rima con Lyd. El contexto del nombre no ha valido de nada a los miles de usuarios que diariamente insultan y acosan a Lydia. Y es que la streamer, además de recibir todo tipo de improperios relacionados con aprovecharse de la serie, también ha relatado la pérdida de oportunidades laborales únicas con otras empresas a causa del nick que utiliza.

'Parece que después de todo voy a tener que cambiar el nombre. He perdido dos oportunidades increíbles de trabajo porque la gente no quiere contratar a alguien que se llama SquidGame. Todo esto me está destrozando'; contaba la streamer a través de su cuenta personal en Twitter. La propia BBC se ha hecho eco de la historia de Lydia, quien también contó que había sufrido incluso el ataque de hackers que trataban de hacerse con las cuentas de sus redes sociales y canales.