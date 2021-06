Un juego de PlayStation Plus para julio podría haber sido filtrado

Los jugadores de PS4 y PS5 podrían tener una mes de julio bastante interesante en lo que se refiere a los juegos gratuitos del servicios de suscripción PlayStation Plus, al menos si se confirma uno que ya empieza a sonar con fuerza desde diferentes medios. Un juego gratuito de PlayStation Plus que llegará a los usuarios de PS4 y PS5 durante el mes de julio aparentemente se ha filtrado, debido a una información aparecida antes del E3.

En aquel momento el insider Deluxera afirmó que A Plague Tale: Innocence estaba recibiendo un remaster de próxima generación, algo que se confirmó semanas después. Sin embargo, lo que realmente dijo este inssider es que además de confirmarse la remasterización, esta sería una de las sorpresas gratuitas de PlayStation Plus en julio.

Ya que la mitad de esta filtración se confirmó en el E3 2021, muchos esperan que la otra parte del rumor también se confirme durante los próximos días. Por supuesto, si todavía estás jugando en PS4 y no has dado el salto generacional, esta filtración no tiene muchas consecuencias, ya que este sería el juego gratuito de PS5 del mes. No se sabe cuál será el juego de PS4, pero lo más probable es que sea anunciado dentro de poco, al igual que ocurrió los dos meses pasados.

A Plague Tale: Innocence se lanzó en 2019. Un título desarrollado por Asobo Studio que sigue la triste historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo, en un viaje desgarrador en un mundo oscuro y terrible en donde las plagas y los hombres son los mayores peligros.