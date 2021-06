El juego de Shin-Chan que más esperan los fans se luce en un nuevo tráiler repleto de belleza

Desde que se presentó, Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi se convirtió en el juego más esperado por muchos jugadores. Una propuesta de gran belleza que, aunque por el momento no ha confirmado su lanzamiento en España, sí sabemos que verá la luz en Japón el 15 de julio como exclusivo de Nintendo Switch. Todo para dar vida a una de las propuestas que todos los jugadores llevan esperando a lo largo de los años viendo las aventuras de este simpático personaje.

Si bien ya pudimos ver con anterioridad la obra, ahora llega el momento de que podamos verlo con un poco más de detalle en un tráiler que ya podemos adelantar que llega cargado de belleza. Un breve gameplay en el que además podemos ver algunas de las actividades que el personaje podrá realizar y con las que iremos cubriendo el día a día de este emblemático personaje anime.

La propuesta resulta interesante puesto que se trata de un título que nos propone disfrutar de un verano tranquilo y repleto de experiencias emocionantes junto a este personaje. Por supuesto, tendremos la garantía de conocer a grandes personajes e incluso competir en una interesante selección de minijuegos entre los que, como bien se ha mostrado, se incluyen la pesca, la caza de insectos e incluso el cuidado del huerto.

Lo que también hace que esta obra llame la atención de todos los jugadores es el hecho de que cuenta con exploración. Es decir, que los jugadores podrán disfrutar de recorrer paisajes icónicos junto al personaje. Todo mientras disfrutan de diseños que, sin duda, se mantienen muy fieles al anime e incluso al manga. Lamentablemente, por el momento sin noticias sobre si podremos o no llegar a disfrutar de la obra en España.