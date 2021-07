¿Juegos difíciles o accesibles? Inician un debate en la que participan importantes creadores de videojuegos

El mundo de los videojuegos siempre quiere adaptarse a lo que los jugadores necesitan, desean e incluso buscar siempre la mejor experiencia posible. Sin embargo, estos no siempre resultan como los jugadores esperan, normalmente por el polémico selector de dificultad. Este es uno de los temas más debatidos, sobre todo porque es capaz de dividir a toda la comunidad de jugadores.

¿Es necesario tener un selector de dificultad o no para hacer que una obra sea más accesible? Este debate comenzó con el jefe de redacción de GameSpot, Tamoor Hussain, quien se ha declarado totalmente en contra de las críticas hacia los juegos de FromSoftware como Sekiro o Dark Souls por no contar con un selector de dificultad. Después de todo, muchas personalidades afirman que estos juegos están totalmente en contra de hacer que las experiencias sean accesibles.

En el mensaje afirma que odia que se haga referencia a estos juegos de esa forma ya que le resulta una completa falta de comprensión de lo que hacen a estas obras tan especiales. Una opinión que comparte Cory Barlog, creador de God of War, y quien no perdió la oportunidad de decir que es como si alguien dijese que un edificio gusta simplemente porque solo tiene escaleras. Afirma que el hecho de que haya ascensor y rampas le dan accesibilidad para otros jugadores, mostrando de este modo que aunque está a favor de los selectores de dificultad, tampoco menosprecia la esencia de los Dark Souls.

Por supuesto, su respuesta dio lugar a que otros creadores compartiesen su opinión. David Scott Jaffe, desarrollador conocido por su paso con God of War, aportaba una puntualización a la opinión de Barlog indicando que también depende del fin de ese edificio. Indica que, en caso de que las escaleras estuviesen alineadas ofreciendo unas fotos que debes ver antes de llegar a la oficina pero el ascensor te permite saltarte estas, ¿entonces eso no sería como saltar con el modo fácil la visión del creador? De tal forma que indica que el modo fácil es como un paseo con el que saltarse el encanto y visión con la que la obra ha sido desarrollada.

Por supuesto, hay quienes no han perdido la oportunidad de señalar que en su día el creador de obras como Dark Souls hablaba de ese tema afirmando que no quiere los selectores de dificultad en sus obras. No porque no pueda incluirlas, sino porque quiere que todos los jugadores se enfrenten al mismo reto en las mismas condiciones.

Por supuesto, esto forma parte de un debate que parece eterno, una idea cuyas posiciones son variadas y en las que nadie parece estar de acuerdo. A pesar de ello, esta vez se han llevado en un punto bastante elegante donde distintos creadores de contenidos han compartido su opinión y donde, simplemente, está claro que cada desarrollador quiere poner su granito de arena.