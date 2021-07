Kena: Bridge of Spirits, el juego de PlayStation inspirado en las películas de Pixar, se retrasa nuevamente

Desde que se anunció Kena: Bridge of Spirits se ha convertido en uno de los juegos más deseados por los poseedores de PS5. Ember Lab, sus autores, no han escondido las claras influencias del videojuego en las películas de animación al más puro estilo Dreamworks o Pixar. Por desgracia, el videojuego ha retrasado nuevamente su estreno en la consola de Sony.

"Hemos tomado la difícil decisión de retrasar Kena hasta el 21 de septiembre para pulir el juego en todas sus plataformas. El equipo ha estado trabajando extremadamente duro y sentimos que el tiempo extra es crítico para asegurar la mejor experiencia posible"; destacaban los responsables del título a través de un comunicado en Twitter.

Kena: Bridge of Spirits es el segundo retraso que sufre desde que fuera presentado. Esta aventura de acción y plataformas llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5, además de PC. La decisión tomada por Ember Lab no es de extrañar conociendo los tiempos de desarrollo actuales y más aún la situación pandémica que vive el planeta, dificultando aún más los proyectos.

En lo que a Kena: Bridge of Spirits se refiere, se trata de una aventura de fantasía inspirada por videojuegos como The Legend of Zelda, pero en especial por las películas de animación. Sin duda uno de esos títulos que están llamados a convertirse en compra obligada para todos los amantes del género.