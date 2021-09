KOTOR: el juego de Star Wars del que todos hablan, llegará a PlayStation 5

En 2003 llegaba a PC y Xbox un juego que pondría patas arriba el género del rol, pero también el universo Star Wars. Knights of the Old Republic, más conocido como KOTOR, se convertiría en el referente del RPG occidental. Además su impacto en Star Wars fue tal, que se convirtió en fuente de inspiración para autores y futuros directores en la franquicia.

Considerado por muchos como el mejor videojuego de Star Wars hasta la fecha, pese a que no han habido pocos títulos ambientados en la saga, el anuncio de Star Wars KOTOR Remake es una grata noticia. Los veteranos y recién llegados a la obra podrán volver a jugar a la obra original de Bioware 20 años después de una forma totalmente distinta

KOTOR es uno de los RPG occidentales más influyentes gracias no sólo a la forma en la que representa el universo Star Wars sino a las bases asentadas en lo jugable

Uno de los aspectos más llamativos de KOTOR lo encontramos en su trama. Y es que Bioware se sacó de la manga una historia que tiene lugar nada menos que 4.000 años antes de la formación del Imperio. El punto de partida para la aventura es el ataque de un señor oscuro sith contra la Antigua República.

A partir de este punto, y como jugadores, deberemos reunir diferentes elementos para destruir a Malak de una vez por todas. La trama de Star Wars KOTOR expone de forma magistral el concepto del viaje del héroe. A través del mismo nos encontraremos con todo tipo de personajes; algunos nos traicionarán, mientras que otros serán fieles aliados. Viajaremos por multitud de planetas y nos embarcaremos en misiones cada vez más peligrosas.

Kotor | Bioware

Como buen juego de rol, y de eso en Bioware saben un rato, en KOTOR nos enfrentaremos a tomas de decisiones casi constantes. A través de los diálogos decidiremos nuestro destino, pero también el de los habitantes de los planetas. Uno de los apartados más llamativos que hizo al juego muy popular en su época fue la posibilidad de convertirnos en jedi o sith.

Sus creadores ya han asegurado que la esencia de KOTOR se mantendrá inalterada. Eso sí, en su lanzamiento para PS5 y PC, casi dos décadas después, se realizarán ciertos cambios para acercar el videojuego a las nuevas generaciones. Potenciar el apartado gráfico a los tiempos actuales o dejar atrás las reglas de D&D serán algunos de los más notables. Su fecha de lanzamiento es una completa incógnita, siendo más que probable que no lo veamos hasta al menos pasado 2023.