La primera PlayStation recibe un nuevo juego 20 años más tarde

¿Pensabas que Cyberpunk 2077 ha sido uno de los juegos que más ha tardado en desarrollarse? Tal vez es porque no conozcas la historia detrás de Magic Castle, un juego pensado hace 23 años para lanzarse en PlayStation y que tras una serie de ‘catastróficas desdichas’, finalmente ha conseguido ver la luz.

La historia ha sido recogida por el portal Eurogamer, quien ha recopilado todo el proyecto. El proyecto comienza en 1997, año en el que Sony facilitó un kit de desarrollo bautizado como Net Yaroze, ideal para que los aficionados pudieran hacer sus primeros pinitos en lo que a la creación de videojuegos se refiere.

El título tenía por nombre Magic Castle, un videojuego que mezclaba aventura y el ahora popular género rogue-like. Nuestra misión no era otra que escalar los diferentes pisos de un castillo, con la posibilidad de escoger a varios personajes en el camino. Como podéis observar en el vídeo, Magic Castle tenía un estilo artístico propio de la época en muchos JRPG.

Aunque el desarrollo se detuvo y no ha llegado a completarse hasta el recién comenzado 2021, Sony ya mostró interés en el videojuego. Algunos de los implicados en el proyecto aseguran que tras 8 meses de desarrollo, finalmente el título no llegó a completarse. No fue hasta diciembre del pasado año cuando varios de los implicados quisieron dar por terminado Magic Castle. Varios de ellos fueron Pirowo y K.Matsunami, éste último actualmente trabaja en SEGA. Tras encontrar el código fuente de Magic Castle, se pusieron manos a la obra para terminar el proyecto iniciado en 1997.