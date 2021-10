Leyendas Pokémon: Arceus no tendrá un mundo abierto al estilo Zelda Breath of the Wild

Parece que poco a poco se va disipando la niebla en torno al esperado Leyendas Pokémon: Arceus y sus detalles, aunque todavía quedan muchas dudas. Nintendo y su asociada, The Pokémon Company, de momento son herméticas, ya que están centradas en la promoción de otro juego de Pokémon para estas navidades, los remakes Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente.

Sin embargo, en las últimas horas en las últimas horas han trascendido algunos nuevos detalles proporcionados por The Pokémon Company a la revista Kotaku, aclarando cómo será la estructura del juego que nos llegará el próximo mes de enero y que puedes leer a continuación:

“En Leyendas Pokémon: Arceus, Villa Jubileo nos servirá de base para las misiones de investigación. Después de recibir un encargo o una petición y prepararnos para su próxima excursión, los jugadores saldrán de la villa para estudiar una de las varias zonas abiertas gigantes de la región de Hisui. Tras terminar el trabajo de estudio, los jugadores tendrá que volver una vez más para prepararse para su nueva tarea. Compartiremos más información sobre exploración en la región de Hisui pronto”.

Los nuevos detalles vienen a confirmar que la estructura del nuevo Leyendas Pokémon funcionará mucho más como un Monster Hunter que como un juego 100% de mundo abierto, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Parece que podremos explorar a nuestro gusto, pero siempre en grandes áreas jugables acotadas que se nos irán abriendo una vez vayamos avanzando en el juego y siempre con la mencionada villa como punto de referencia.

Leyendas Pokémon: Arceus | Nintendo

Más Monter Hunter Stories y menos Zelda: Breath of the Wild

La confusión inicial de si Leyendas Pokémon Arceus iba a dejarnos explorar al 100% el mapa a nuestro aire seguramente estuviera motivada por el primer tráiler del juego, que mostraba un aspecto muy similar al aclamado Zelda: Breath of the Wild. Quizás muchos jugadores pensaran que Nintendo habría decidido usar esta misma fórmula para el futuro de la saga Pokémon, pero parece que no será del todo así