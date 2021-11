Llega la colaboración más especial a Among Us: Los campeones de LoL confirman su llegada al popular juego

Si bien creíamos que ya lo habíamos visto todo hasta la fecha en lo que respecta al evento de presentación de Arcane, la serie de League of Legends, parece que todavía hay mucho más por llegar. Así al menos lo están dejando claro desde Riot Games ya que, de la manera más inesperada, han confirmado que los campeones de League of Legends estarán presentes en el popular Among Us.

Podía parecer que Among Us ya no tiene tirón y, sin embargo, es todo lo contrario. Así al menos lo muestra al confirmar que el próximo 12 de noviembre tendremos la posibilidad de acceder a artículos cosméticos de los campeones de LoL. Y es que los personajes de Among Us se transformarán para tener objetos inspirados en los campeones Vi, Jinx e incluso Heimerdinger.

Por supuesto, como bien hemos indicado, este estreno no llega por casualidad, sino como un nuevo motivo para celebrar el estreno de la serie. Por ello, en la colaboración no faltarán referencias a la serie, algo que podemos ver presente en el teaser de presentación que ha compartido el propio estudio Innersloth, creadores de Among Us. En este incluso llama la atención ver que uno de los personajes está vestido como uno de los guardias de Piltover.

Claro que para poder lucir estos trajes el jugador tendrá que hacerse con el paquete de Arcane. A partir de este momento los jugadores podrán hacerse con los cosméticos del personaje que más le interese. Y es que nos encontramos ante una ocasión muy especial para poder celebrar este gran estreno. ¿Te gusta League of Legends y disfrutas de tus partidas en Among Us? Este es el momento perfecto para unir ambas licencias.