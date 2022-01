Llegan a una zona inexplorada de Breath of the Wild con un método que te dejará con la boca abierta

Da igual el tiempo que pase, Breath of the Wild sigue siendo uno de los títulos más disfrutados por miles de jugadores. Ya sea para explorar su universo por primera vez, revisitarlo o como el caso que nos ocupa: llegar a zonas nunca antes vistas.

Y es que desde hace un tiempo, los jugadores de Breath of the Wild descubrieron un área inalcanzable para Link, situado más concretamente sobre la Ciudad Gerudo había una flecha. Sí, has leído bien. Una flecha clavada en la nada sobre una de las ciudades principales del videojuego.

Luke Steelman, un reconocido speedrunner ha logrado alcanzar por fin el lugar desde que fuera descubierto a principios de 2021. Eso sí, el método utilizado para ello es cuanto menos... peculiar. Y es que tal y como explican desde Kotaku, Luke se ha valido de todo tipo de glitches y errores para alcanzar el lugar.

Bastan unas imágenes para comprobarlo por vosotros mismos. Después de tratar varios métodos de sobra conocidos por la comunidad, Luke optó por el más rocambolesco de todos: agacharse. Presionando el botón asignado a esta acción, previo ciertos errores del videojuego, Luke logró ascender nada más y nada menos que 2000 metros sobre la Ciudad Gerudo para alcanzar la flecha.