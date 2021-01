Los creadores de God of War confirman el desarrollo de un nuevo videojuego

Muchos jugadores han podido disfrutar en su día de God of War, la espectacular historia creada por Sony Santa Monica bajo la dirección de Cory Barlog. Desde entonces, muchos han esperado impacientes la llegada de su secuela, la cual, tras una buena variedad de rumores, confirmaba su llegada durante una presentación centrada en novedades pensadas para las consolas de Sony.

Pero aunque esta imponente secuela ya es toda una promesa que muchos han sumado a su lista de interés, ahora tenemos un nuevo proyecto al que atender. Al menos así lo indica el nuevo mensaje en redes sociales de la compañía donde han confirmado que ya se encuentran con un nuevo proyecto entre manos y para el cual buscan nuevo personal que poder sumar al equipo.

Aunque no son muchos los datos los que comparten respecto a este proyecto, lo que sí nos dejan claro es que no se trata de God of War: Ragnarok, sino que ya tienen entre manos un nuevo proyecto ajeno a este gran juego y que, por el momento, no ha sido anunciado. Eso sí, según parece podría tratarse de una propuesta que esté relacionada con la ciencia ficción y el espacio.

Pero a falta de más información, llega el momento de seguir echando un vistazo a los proyectos que la compañía ya tiene disponibles para los jugadores. Uno de ellos y el cual se ha convertido en un gran éxito es God of War, título disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5 y que, contando con las ideas únicas de Cory Barlog, nos muestra una perspectiva única de Kratos.