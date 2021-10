El mensaje de Ibai a los padres que critican los móviles: "La que liaría tu padre en los 90 con Tinder"

Uno de los debates más comunes entre padres e hijos es el referente al uso de dispositivos móviles, en concreto, teléfonos móviles. En la actualidad pasamos varias horas al día frente a la pantalla de nuestro smartphone, ya sea por trabajo, pero también convirtiéndolo en un objeto clave para nuestro tiempo libre.

Redes sociales o juegos son los principales motivos para estar frente al móvil. No cabe duda de que los smartphones nos han hecho la vida más fácil, pero ¿está justificado su uso constante? Esta pregunta, una de las más comunes en el debate entre padres e hijos, siempre ha dejado una respuesta por parte de cada bando. 'Sí', con respecto a los hijos, 'no' por parte de los padres.

Ibai ha querido lanzar un mensaje a todos esos padres que siempre han criticado el uso del teléfono móvil entre los jóvenes. Un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, dejando miles y miles de interacciones. 'Para todos esos padres y madres que dicen 'yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices'... No te jode , porque no lo tenías. 'No, es que jugábamos con una pelota y una peonza. ¡No te queda otra!'; decía Ibai en tono irónico.

'Llegas a tener Tinder, WhatsApp, Twitter, Instagram y tu con 20 años estás tikitikitikita. 'No es que jugábamos con una pelota y una peonza'; hombre, no te queda otra, ¿qué cojones vas a hacer en 1970?. Llegas a tener Tinder en los 90 y la que lía tu padre... ni te lo digo, la que lía tu padre...'.

El vídeo se ha convertido en un verdadero fenómeno viral, dejando más de 10.000 RTs y superando los 73.000 Me Gusta. Como cabría esperar, el mensaje de Ibai ha dejado todo tipo de opiniones; tanto por parte de otros influencers como periodistas.