Nintendo 3DS se actualiza por sorpresa para luchar contra la piratería

En septiembre de 2020, Nintendo decidía echar el cierre a la producción de 3DS, una de las consolas portátiles de mayor éxito para la compañía japonesa. No ha habido más juegos confirmados, pero los jugadores siguen disfrutando del catálogo de la consola e incluso alguna que otra actualización que ha llegado desde entonces.

Y es que por sorpresa y sin previo aviso, Nintendo 3DS se ha actualizado con un parche que, según indican desde la compañía japonesa, está destinada a ofrecer una mejor estabilidad y rendimiento. Poco más se ha concretado en las notas de la versión 11.15.0-47J.

Son los propios usuarios quienes han 'investigado' sobre los motivos reales de esta actualización de Nintendo 3DS, más enfocados a luchar contra la piratería. Si prestamos atención a las mismas, en una de las secciones se menciona que en el caso de utilizar software o periféricos no permitidos por Nintendo, nuestro modelo de 3DS podría quedar totalmente bloqueado.

Sin duda una forma más de luchar contra la piratería y que en el caso de Nintendo 3DS no se ha visto afectada hasta hace apenas unos pocos años. En lo que a la máquina en sí se refiere, ésta cuenta con un más que loable catálogo y en el que no faltaron sagas tan prestigiosas como Metroid, The Legend of Zelda o Super Mario entre otras.