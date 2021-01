Nintendo confirma los 20 juegos más jugados en Europa en Nintendo Switch

Hace apenas unos días, compartíamos con vosotros la lista de juegos indie más exitosos de la consola híbrida. Todo gracias a un vídeo que la propia Nintendo compartía en su canal oficial para mostrar los juegos de pequeñas compañías que han conseguido convertirse en un top ventas. Pero, ¿qué sucede con los juegos en general que han sido más jugados a lo largo de 2020?

Es posible que tengas en mente algún que otro juego, sobre todo si tú mismo los disfrutas. Pero ahora llega el momento de confirmar si se encuentra en los puestos más altos o no gracias al post oficial que la propia Nintendo ha compartido en la sección de Noticias de la consola híbrida. En este podemos asegurar que existen grandes sorpresas entre los juegos más disfrutados por los jugadores europeos.

Los 20 juegos más jugados de Nintendo Switch en Europa

1. Fortnite

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Pokémon Espada

4. Pokémon Escudo

5. Minecraft

6. Zelda: Breath of the Wild

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Super Mario Odyssey

10. FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

11. New Super Mario Bros. U Deluxe

12. Super Mario Maker 2

13. Rocket League

14. Luigi’s Mansion 3

15. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

16. Pokemon: Let’s Go, Eevee

17. Splatoon 2

18. Super Mario Party

19. Asphalt 9: Legends

20. Fire Emblem: Three Houses

Un rápido vistazo a la lista ya nos deja con información más que interesante. Por ejemplo, sabemos que Animal Crossing: New Horizons ha sido uno de los más vendidos este año y, sin embargo, no ha conseguido superar a Fortnite, el battle royale que, desde su estreno, se ha mantenido como rey del género y en el top más alto de los juegos más disfrutados.

Por supuesto, no deja de sorprender ver algunos nombres en la lista donde Zelda: Breath of the Wild, a pesar de ser uno de los juegos de estreno de la consola híbrida, sigue contando con el cariño de los fans y se mantiene entre los primeros puestos. Por supuesto, se trata de un top 20 más que llamativo y con nombres realmente imponentes.