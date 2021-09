Nintendo Direct: Super Mario ya tiene fecha para su película, gran expansión gratis para Animal Crossing y todos los anuncios

Nintendo no ha defraudado con su evento más esperado. Nintendo Direct ha estado cargado de juegos para los próximos meses, algunos de ellos de lanzamiento inminente como Metroid Dread. ¿Sorpresas? Tampoco se han quedado atrás con títulos muy esperados por los fans de la compañía nipona.

Sin más dilación, estos han sido los anuncios más destacados de Nintendo Direct, incluyendo sus correspondientes tráilers.

Monster Hunter Rise Sunbreak

La última entrega exclusiva de Nintendo Switch basada en la popular saga de Capcom estrenará en verano 2022 su primera y gran expansión, Monster Hunter Rise Sunbreak. Nuevos monstruos a cazar, zonas y por supuesto equipo nos esperan en los próximos meses para uno de los mejores títulos de la híbrida.

Voice of Cards

Voice of Cards se ha convertido en una de las gratas sorpresas del evento. Un juego de cartas en el que se combinan los elementos de rol, aventura y gestión; todo ello adornado con el precioso estilo artístico propio de las obras de Yoko Taro, donde tampoco falta una espectacular banda sonora. Su lanzamiento está previsto para el 28 de octubre.

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo se ha convertido para muchos jugadores en la mejor manera de ampliar la historia de Breath of the Wild. No es para menos si atendemos a que se trata de la precuela del sobresaliente RPG de Switch. El RPG de acción y Mousu recibirá una nueva expansión en octubre que ampliará la campaña original.

Kirby y la Tierra Olvidada

¡Kirby está de regreso! El simpático personaje rosado de Nintendo se aleja de las aventuras 2D, santo y seña de la saga, para enfrentarse en una entrega completamente 3D. Un juego de estilo clásico en el que no faltarán las plataformas y por supuesto las habilidades del personaje. Su lanzamiento está previsto para primavera de 2022.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons contará con nuevo contenido en noviembre de forma completamente gratuita. Para ello, desde Nintendo nos han emplazado a octubre para conocer todos los detalles del mismo en un Animal Crossing Direct que tendrá lugar el próximo mes, en una fecha todavía por concretar.

Triangle Strategy

El juego de RPG y estrategia Triangle Strategy para NIntendo Switch ya tiene fecha de lanzamiento: 4 de marzo de 2022. El videojuego se ha convertido en uno de los juegos más destacados y a tener en cuenta por los fans del género. Además acompañado por una preciosa edición coleccionista.

Metroid Dread

A escasos días del lanzamiento de Metroid Dread, Nintendo ha mostrado un nuevo tráiler cargado de acción y todas las posibilidades del regreso de Samus Aran. Metroid Dread es un título que pondrá a prueba vuestras habilidades, no sólo las ya vistas en la marca, sino también otras innovadoras con enemigos devastadores como los E.M.M.I.

¡Los juegos de Nintendo 64 y SEGA llegan a Switch Online acompañados por el mando clásico!

Era un secreto a voces, pero los juegos de Nintendo 64 llegarán a Switch Online ¡y con una revisión del mando original de la consola! Para ello tendremos que esperar a octubre, fecha para su lanzamiento y necesitaremos un pack de expansión del servicio de suscripción, con un precio todavía por desvelar. A los juegos de Nintendo 64 se sumarán también los títulos de SEGA Megadrive, también con su mando revisionado. Tal y como ha confirmado Nintendo, a lo largo de los meses llegarán nuevos títulos al servicio.

La película de Super Mario ya tiene fecha de lanzamiento

¡Por fin tenemos fecha para el estreno de la esperada película de Super Mario! Será en Navidades de 2022, fecha confirmada por el propio Miyamoto. Y no sólo eso, la película contará con un plantel de actores de lujo como Chris Patt poniendo voz a Super Mario, Anya Tylor-Joy como la Princesa Peach o Jack Black en el papel de Bowser. Eso sí, todavía tendremos que esperar un poco más para conocer más detalles sobre el film.

Splatoon 3

La tercera entrega de Splatoon 3 ya está en marcha para Nintendo Switch. El videojuego se ha dejado ver con un completo tráiler en el que hemos podido conocer las nuevas habilidades para el multijugador. No faltará el modo Campaña, ahora más extenso que en la segunda entrega de la marca. Por ahora tendremos que esperar a conocer más detalles.

Bayonetta 3

Se acabó la espera. Bayonetta 3 se ha dejado ver después de años sin conocer tráiler o información alguna. El videojuego de Platinum Games se ha dejado ver con un tráiler cinemático y un gameplay en el que no ha faltado absolutamente de nada. ¿Fecha de lanzamiento? Platinum Games ha sido muy escueta al respecto, dejando sólo 2022 como ventana de lanzamiento.