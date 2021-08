Nintendo Switch Online: Prueba completamente gratis el servicio de Nintendo con una recompensa única

El servicio de suscripción de Nintendo nunca deja de crecer y, aunque puede hacerlo a paso lento y con ausencia de algunos títulos muy esperados por los jugadores, la compañía procura darnos siempre algunas sorpresas de lo más llamativas. A lo largo de estos años se ha garantizado a los jugadores no solo poder disfrutar del multijugador de algunos de sus juegos, sino también acceder a un catálogo interesante de juegos clásicos.

Actualmente el catálogo de clásicos ya supera los 100 juegos y parece que la compañía no quiere detenerse ahí. De hecho ya nos han sorprendido con la llegada de algunos juegos temporales como el battle royale de Super Mario o actualmente la presencia del battle royale de Pac-Man y Tetris 99. Sin embargo, si todavía no has disfrutado de las propuestas de este servicio, hay una solución perfecta para ti y es la posibilidad de disfrutar del servicio completamente gratis.

Nintendo Switch Online | Nintendo

Prueba completamente gratis Nintendo Switch Online

Para poder acceder a esta propuesta no tienes que hacer nada realmente complicado. Simplemente debes acceder a la web de Nintendo y reclamar la prueba gratuita de 7 días sin coste alguno. El código de la recompensa, eso sí, solo tendrá validez hasta el 10 de septiembre. Por ello, si te planteas disfrutar de esta propuesta, lo mejor es que lo pruebes ahora mismo puesto que será completamente gratuito.

Eso sí, lo mejor es que no hay ningún tipo de condición para esto. Es decir, no importa si ya has canjeado pruebas gratuitas en el pasado o esta es la primera vez. Simplemente desde Nintendo ofrecen la oportunidad a todos los jugadores de poder disfrutar de las propuestas presentes en su catálogo y, por supuesto, dejarse llevar por la acción única del modo multijugador de sus obras.