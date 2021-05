Nintendo Switch revela la lista de los 36 videojuegos con más de un millón de ventas

Nintendo Switch es la consola de última generación de los padres de Super Mario y una de las máquinas más exitosas de la Gran N. Desde su lanzamiento hasta el día de hoy hemos podido disfrutar de innumerables entregas exclusivas, como por ejemplo The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Espada y Escudo o Super Mario Odyssey. Ahora, recientemente la compañía nipona ha presentado los resultados del cierre de su año fiscal, el cual terminó el pasado 31 de marzo.

A través del informe se descubre una ganancia de 640 mil millones de yenes, lo que se traduce a unos 5,86 mil millones de dólares. Con un total de 28,8 millones de consolas vendidas alrededor de todo el mundo, también añaden algunos detalles como cuáles son los videojuegos que han superado el millón de copias expedidas. Las 22 primeras entregas son juegos propios de la empresa, mientras que los 14 que faltan para llegar a los 36 se trata de desarrollos de terceros.

En la lista de a continuación presiden Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons y Super Smash Bros. Ultimate como los tres juegos de Nintendo Switch con más de 10 millones de unidades vendidas. Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury y Luigi's Mansion 3, por otro lado, protagonizan la lista de los tres títulos con más de un millón de copias vendidas.

Juegos con más de 10 millones de copias vendidas

Mario Kart 8 Deluxe - 35,39 millones

Animal Crossing: New Horizons - 32,63 millones

Super Smash Bros.Ultimate - 23,84 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 22,28 millones

Pokémon Espada y Pokémon Escudo - 21,10 millones

Super Mario Odyssey - 20,83 millones

Super Mario Party - 14,79 millones

Pokémon Let's Go, Pikachu / Eevee - 13,28 millones

Splatoon 2 - 12,21 millones

New Super Mario Bros.U Deluxe - 10,44 millones

Ring Fit Adventure - 10,11 millones

