Un nuevo Donkey Kong estaría siendo desarrollado por el equipo de Super Mario Odyssey, según rumores

Mientras que muchos jugadores esperan la llegada de algunos títulos prometidos por la compañía como Metroid Prime 4 o incluso The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, otros tantos esperan nuevos proyectos por llegar. De hecho, no dudan en seguir muy de cerca los rumores sobre futuros estrenos que parecen estar ya en camino. En esta ocasión, relacionado con un proyecto muy querido por los jugadores.

Donkey Kong es uno de los personajes más queridos de Nintendo y sin duda este tiene mucho más por delante de lo que puede parecer. Aunque Nintendo Switch ya tiene un juego protagonizado por este personaje, parece que la compañía aún quiere ir un paso más allá. Por ello, un rumor asegura que el estudio que en su día dio vida a Super Mario Odyssey ahora se estaría encargando de desarrollar un nuevo juego de este personaje.

Si bien esta aventura siempre ha sido cosa de Retro Studios, actualmente este se encuentra centrado en el reinicio del desarrollo de Metroid Prime 4. Por ello, parece que la compañía habría tomado la decisión de cambiar de responsables para dar vida a este ambicioso proyecto que varias fuentes aseguran que ya se encuentra en marcha. Aunque eso sí, por el momento sin más datos al respecto ni una confirmación oficial.

Lo que sí afirman es que se trataría de otro juego en 2D, sin llegar al 3D. Por ello, podría tratarse de un remake de otra aventura del gorila o incluso de una propuesta algo diferente pero que mantiene la esencia propia de sus juegos. Eso sí, mientras no existe una confirmación oficial, tenemos que esperar un poco más para poder ver lo que realmente tienen reservado para nosotros.