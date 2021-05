Ofertas PS4 y PS5: Revive los clásicos con descuentos de hasta el 75%

A lo largo de los años, PlayStation nos ha sorprendido con todo tipo de propuestas interesantes y garantizando a los jugadores todo tipo de formas de conseguir completar su biblioteca de juegos. Por ello, sabiendo que los jugadores desean conseguir los mejores juegos a un precio realmente competitivo, no dudan en sorprendernos con nuevos descuentos al a vista. Esta vez, teniendo como protagonistas a las remasterizaciones.

Una nueva promoción de PS Store está presente. Pero esta vez no solo hablamos de juegos que han tenido un lanzamiento cercano, sino a esas nuevas versiones de los juegos clásicos que les han dado una nueva vida y oportunidad a que los jugadores las sigan conociendo. De este modo la nueva promoción se centra exclusivamente en remasterizaciones y juegos retro, llegando a descuentos de hasta el 75%.

DualShock 4 | Pixabay

De este modo tenemos juegos como Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Assassin’s Creed: The Ezio Collection o incluso el remake de MediEvil. Un vistazo rápido a las propuestas nos demuestra que tenemos opciones que van desde propuestas de menos de 10 euros, por lo que podemos completar nuestra biblioteca al mejor precio. Y lo mejor es que será posible jugar tanto en PS4 y PS5.

Por ello, con intención de ayudarte a conseguir el mejor catálogo al precio más asequible, te proponemos una serie de propuestas interesantes. Por supuesto, recomendándote que no dudes en echar un vistazo al catálogo completo ya que todas las propuestas merecen ese momento de atención en PS Store.