"Ojalá no tengas hijos porque menudo padre de mierda van a tener": El brutal enfado de ElXokas con un seguidor

ElXokas es un streamer que no se anda por las ramas a la hora de hablar de todo tipo de temas. Lo hemos visto dar su opinión sobre algunos de los temas más candentes en redes sociales, pero también lo hemos visto enfrentarse sin ningún tipo de tapujo a todos aquellos que tratan de ridiculizarlo en directo.

Uno de los momentos más conocidos y virales de ElXokas en las últimas semanas tuvo precisamente lugar durante uno de sus streamings, mientras jugaba a Assassin's Creed. Uno de los espectadores llamó al streamer inútil entre otra tanda de insultos. ElXokas, quien se percató de las palabras en el chat, decidió pausar el juego y 'dedicar' unas palabras al hater.

"¿Tienes 35 años y te dedicas a hacer esto en internet? Déjame decirte algo Survivalist_1986. Si con 35 años no has madurado, es que ya no vas a madurar. Vas a ser un puto pringado toda tu vida. Si con 35 años no lo has hecho ya, no lo vas a hacer. Ojalá no tengas hijos, porque menudo padre de mierda van a tener"; añadía ElXokas en referencia a la actitud del reciente seguidor de su canal.

Aunque por todos es conocido las formas directas y sin adornos de ElXokas para hablar de todos aquellos que lo insultan, en este caso el streamer gallego hizo especial hincapié en las formas en la que el 'hater' estaba perdiendo el tiempo. "Con 35 años entrar en Twitch, comenzarme a seguir ayer y encima no haber hecho streaming y tratar así a alguien a quien no conoces. Menudo impresentable. Menuda educación de mierda le vas a dar a tus hijos. Ojalá no los tengas. Es por culpa de gente como tu que hay mierda en el mundo, con niños que se dedican a hacer cosas que no deberían ".

El speech de ElXokas se alargó durante varios minutos, dejando bien claro que ese tipo de actitudes no llevan a ningún lado. ElXokas siguió investigando el canal abandonado del hater que lo había insultado minutos antes. Cuando accedió a su perfil descubrió que el seguidor había sido baneado de otros canales muy populares de Twitch. "Con 35 años y su mayor logro en la vida es que lo hayan baneado de otros canales. Es duro esto. Imaginaos la cara de su madre al saber que tiene un hijo así. Tiene que ser muy duro"; añadía.