Oportunidad única: Consigue la suscripción de PS Plus para PS4 y PS5 con el 50% de descuento

¿Buscabas una buena excusa para hacerte con la suscripción de PS Plus para tu consola? Entonces esta ha llegado en el momento perfecto porque Sony ha lanzado por sorpresa la opción de hacerse con la suscripción de PS Plus al mejor precio. Exactamente a 29,99 euros, a diferencia de los 59,99 euros que suele costar habitualmente. Eso sí, este descuento no estará disponible para siempre.

Exactamente tendrás hasta el próximo 30 de agosto para poder hacerte con este descuento. Y lo mejor es que, simplemente por conseguir esta oferta, tendrás acceso a una gran variedad de oportunidades. Por una parte se presenta la opción de poder conseguir de forma totalmente gratuita los juegos de PS Plus, ese regalo con el que la compañía quiere sorprender a los jugadores.

PS Now | Sony

Pero esto no se acaba aquí, sino que además los jugadores también tendrán la oportunidad de conseguir por apenas un euro la suscripción a PS Now. Una oferta única que nos permitirá disfrutar de esta suscripción durante un mes. Esto es realmente interesante si quieres disfrutar de grandes experiencias en distintos estilos de juego, como puede ser acción, aventura o simplemente algunos de los exclusivos de la compañía.

Así es que este es un gran momento para que los jugadores disfruten de las mejores experiencias con las suscripciones de PlayStation. Una propuesta que simplemente garantizará que podamos probar nuestra habilidad tanto en el multijugador de Sony como probando cientos de juegos que se encuentran disponibles en el amplio catálogo de PS Now. No pierdas la oportunidad y déjate llevar por experiencias completamente únicas.