Overcooked 2 y Hell in other Demons totalmente gratis en Epic Games Store

Todas las semanas, Epic Games Store nos sorprende con nuevos juegos que poder sumar a nuestro catálogo de forma totalmente gratuita. Todo con una propuesta que confirmaban en el primer día, durante el anuncio de su tienda y cuya promesa han cumplido a lo largo de los últimos años. Ante todo, dispuestos a mantener al público que ha estado presente desde el primer día al igual que a todo aquel que vaya llegando con el tiempo.

La semana pasada nos dejaron sin palabras al confirmar que Control sería la obra gratuita que poder conseguir para nuestra biblioteca. Pero esta vez la compañía está dispuesta a dejarnos sin palabras una vez al ofrecernos dos títulos sorprendentes. Por un lado nos presentan Hell is Other Demons mientras que por el otro nos dan una dosis de risas con Overcooked 2.

En Hell is Other Demons nos encontramos con un impactante juego de disparos y acción de plataformas. Es una sorpresa en muchos aspectos, pero su jugabilidad nos garantiza poder disfrutarlo de forma totalmente única. Explora un vasto mundo que ha sido totalmente dibujado a mano y no dudes en enfrentarte a las peligrosas criaturas que habitan el lugar, incluyendo batallas espectaculares.

Con Overcooked 2 encontrarás una buena y caótica aventura culinaria en la que, con una propuesta multijugador, disfrutarás de un enfoque totalmente único. No dudes en aprovechar al máximo la experiencia y preparar, de forma un poco aleatoria, los platos más deliciosos. Eso sí, procura evitar que los ingredientes caigan al suelo para garantizar siempre los mejores resultados.