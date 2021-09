En paradero desconocido: Sagas muy populares que han quedado enterradas por sus creadores

En la actualidad es fácil encontrar numerosas sagas de videojuegos que gozan de una gran salud. God of War, Forza, Super Mario o The Legend of Zelda son marcas emblemáticas desde hace décadas. Sus creadores, lejos de quedarse en la zona de confort con cada juego, apuestan por perspectivas nuevas para ofrecer siempre un punto original. No pueden decir lo mismo otras licencias, populares tiempo atrás, pero que tristemente han caído en el olvido.

Nintendo es una de las compañías que se lleva la palma en esto de tener licencias guardadas en el baúl de los recuerdos, y sino que se lo digan a F-Zero. Puede que no sea la marca más famosa en el género de la conducción, pero sí un juego arcade con entregas de sobresaliente en SNES, Nintendo 64 y GameCube. La pérdida de esperanza por su regreso es tal que los fans ya se conforman con una simple remasterización de F-Zero GX ¡aparecido hace casi ya 20 años!

Nintendo es una de las compañías que tiene un mayor número de sagas olvidadas, algunas de ellas todo un referente en su género

Seguimos sumando en la larga lista de franquicias olvidadas por Nintendo con Wave Race. Aceptamos que las carreras de motos de agua son un nicho, pero ¿acaso la Gran N no tiene suficiente capacidad para revivir la saga con una fórmula nueva? 1080º Snowboarding, también de Nintendo, entraría en este mismo saco. Hay ejemplos, como los de EA y Ubisoft, que ofrecen juegos divertidísimos en este mismo género

Golden Sun es una de las franquicias más respetadas y aclamadas del JRPG, publicada originalmente en Game Boy Advance. El simple hecho de que Nintendo abordará este género, con un universo de lo más original, nos parece un motivo más que suficiente para que veamos esta saga de vuelta.

Prince of Persia | Ubisoft

Terminamos con Prince of Persia, una saga veterana donde las haya, que ha pasado pornumerosos cambios de mecánicas a lo largo de los años. Las Arenas del Tiempo pareció dar con la fórmula exacta para la marca, pero a pesar de ello, Ubisoft lanzó al mercado diversas secuelas de dudosa calidad, por lo que la saga desapareció del mapa. Lo mejor que se le ha ocurrido a Ubisoft en estos años es un remake de, precisamente, el título lanzado en PS2. Sabiendo cómo han conseguido reconducir Assassin’s Creed, estamos seguros de que Ubisoft puede hacerlo mucho mejor con Prince of Persia.