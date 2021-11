Una pareja de ancianos pide ayuda para superar un videojuego y recibe la respuesta más inesperada

Dicen que los videojuegos no entienden de edades. En los últimos años la industria ha experimentado un crecimiento desproporcionado, llegando a todas las edades gracias al lanzamiento de plataformas más accesibles y mercados como el móvil. Esta evolución ha permitido no sólo que se asienten aún más las edades más jóvenes y adultas, sino que también den cabida a otras.

Son precisamente los ancianos quienes disfrutan cada vez más de los videojuegos. Hemos conocido a dos entrañables abuelas que no han dudado en mostrar su pasión por juegos como The Elder Scrolls V: Skyrim o Animal Crossing, invirtiendo en ellos miles de horas. Hoy os vamos a presentar a Karen Klein de 79 años y a su marido Bruce de 81 años.

Jessee, un joven de 21 años, se encarga de asesorar y enseñar a la pareja durante dos días a la semana cómo jugar a videojuegos

Su historia comienza con Bruce, quien sufre de un problema de movilidad. Karen, decidida a que la estancia en casa fuera lo más agradable y divertida posible, optó por comprar una consola y disfrutar así juntos de este hobbie. De hecho, en una entrevista para Kotaku, Karen reconocía que siempre ha sido una gran jugadora años atrás.

Ante las multitud de opciones disponibles a día de hoy, Karen sondeó las opciones posibles en internet. Finalmente se decantó por una PlayStation 4 Pro. Llegaba el momento de elegir qué videojuego compraría y completar junto a Bruce. Uno en concreto llamó su atención gracias a la notas sobresalientes que había obtenido de medios y público. Se trataba de The Last of Us: Parte 2.

Karen jugaba a videojuegos hace 20 años con sus amigos. Los títulos han cambiado mucho desde entonces, tanto a nivel jugable como gráfico. Es aquí cuando comenzaron los problemas para esta adorable pareja de ancianos. Con la aventura de Naughty Dog iniciada, Karen y Bruce consiguieron llegar a una de las primeras áreas del videojuego, Seattle. No obstante, a partir de aquí no supieron exactamente cómo seguir.

The Last of Us 2 | Sony

'Todavía no tenemos la mentalidad sobre pensar y salir de una situación y supongo que los jugadores aprenden eso, o tal vez sea mucho más fácil cuando eres joven, ¿no?'; decían a Kotaku. Karen y Bruce no se rindieron, querían completar la aventura. A través del portal Craiglist pusieron un anuncio en el que buscaban a una persona que les enseñara a jugar, pero con un único requisito, que tuviera paciencia.

El anuncio no tardó en viralizarse, llegando a Reddit. En el portal apareció Jesse, un joven de 21 años, que dos veces por semana ayuda a los ancianos a mejorar sus habilidades en los videojuegos. The Last of Us Parte 2 puede ser una aventura complicada para un recién llegado a los videojuegos, por lo que la pareja junto a Jesse han probado otros títulos desde entonces, entre ellos GTA V o Destroy All Humans, y así familiarizarse con los juegos de disparos.

'Era atlético. Yo era atlético. Bailamos mucho. Nuestras vidas se han vuelto más sedentarias, pero esto le añade algo de emoción'; aseguraba Bruce.