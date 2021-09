Perfect Dark, el proyecto más ambicioso de Microsoft para Xbox Series, suma un estudio inesperado

The Initiative es el estudio más prometedor que tienen Microsoft a largo plazo. No es para menos si echamos un vistazo a quienes lo forman. En él encontramos veteranos procedentes de otros estudios como Naughty Dog, Rockstar, Eidos Montreal y por sólo mencionar unos pocos. Con Perfect Dark como principal desarrollo para The Initiative, el estudio ha presentado a sus nuevos aliados que trabajarán codo con codo en el proyecto.

Perfect Dark apostará por el FPS, aunque eso sí, el videojuego se encuentra todavía en una fase muy temprana para ser mostrado

Se trata de nada más y nada menos que Crystal Dynamics, autores de la última trilogía de Tomb Raider. Así lo han anunciado a través de un mensaje en Twitter. 'Estados asociados con Crystal Dynamics, el equipo de talla mundial detrás de juegos muy centrados en sus personajes como la franquicia Tomb Raider, para llevar este first person shooter de espionaje en clave thriller a una nueva generación. Los equipos no podían dejar pasar esta oportunidad de colaborar juntos'; señalaban en la red social.

El papel de Crystal Dynamics durante el desarrollo no ha trascendido, pero de lo que no cabe duda es que sin duda se trata de una gran alianza para llevar a buen puerto el videojuego. Perfect Dark es el gran proyecto de Microsoft para la nueva generación de consolas, un título que se ha presentado como el más ambicioso hasta la fecha para la compañía y firmado como un videojuego AAAA.

Si echamos un vistazo al mensaje se despejan muchas de las dudas que tenían los jugadores de la saga que esperaban el regreso de Joanna Dark. Y es que The Initiative ha confirmado que se tratará de un FPS, al igual que las dos entregas publicadas hasta la fecha en Nintendo 64 y Xbox 360 respectivamente. Por desgracia tendremos que esperar bastante hasta verlo, y aún más jugarlo. El estudio también ha confirmado que Perfect Dark se encuentra en una etapa muy temprana de su desarrollo.